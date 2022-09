Pixelbooky nebudú! Google ukončil vývoj

Spoločnosť Google ukončila vývoj notebookov Pixelbook.

Americký technologický gigant Google mal ukončiť vývoj notebookov, ktorým sa hovorilo aj ako Pixelbooky. Spoločnosť mala so zrušením vývoja rozpustiť aj vývojársky tím a to aj napriek tomu, že práce na vývoji mali byť v pokročilom stave. Podľa uniknutých informácií sa počítalo s predstavením novej série už počas budúceho roka. Za zrušením vývoja a rozpustením tímu, majú byť snahy spoločnosti znižovať náklady. Firma by mala podľa leakera prideľovať pracovníkov do iných vývojárskych tímov.

Zrušenie vývoja nepriamo potvrdil aj generálny riaditeľ spoločnosti Google - Sundar Pichai, podľa ktorého si firma žiada konsolidáciu a presunutie financií tam, kde je ich treba. To si bohužiaľ vyžiadalo zrušenie vývojarského tímu, ktorý mal na starosti projekt Pixelbookov. Túto informáciu mala taktiež nepriamo potvrdiť aj hovorkyňa spoločnosti - Laura Brin, ktorá sa vyjadrila pre webový denník The Verge, že spoločnosť nezdieľa s verejnosťou interné informácie, ale firma je schopná podporovať a vytvárať celý rad produktov, ale pokiaľ ide o zamestnancov, tak ak spoločnosť zmení priority, vynaloží úsilie na ich presun v rámci firmy.

Zdroj: Gizchina,