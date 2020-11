Elektrický hyperautomobil Pininfarina Battista je pri roamingu inteligentnejší ako váš telefón.

Chystáte sa na veľkolepú cestu po Európe so svojím novým elektrickým hyperautomatom? Teraz sa už nemusíte obávať toho, že budetle meniť SIM karty. Spoločnosť Pininfarina musela na ceste k navrhnutiu svojho elektrického hyperautomobilu Battista prekonať veľa problémov, ale jedným z problémov, ktoré legendárny dizajnérsky dom pravdepodobne nečakal, bude vyriešiť otázku mobilného dátového pripojenia.

Ak by ste žili v Spojených štátoch amerických, nemali by ste problém s prechodom medzi jednotlivými štátmi. Horšie to je ale už napríklad u nás v Európe, kde každý štát má iných mobilných operátorov. Niektorý síce patria pod jednu a tú istú skupinu, no platí tam roaming. To sa rozhodla automobilka vyriešiť partnerstvom s Deutch Telekom, ktorý má zastúpenie vo viac ako päťdesiatich krajinách.

Okrem aktualizácií OTA sa Battista sa pripája k Pininfarine a ponúka pokročilú vzdialenú diagnostiku problémov a špeciálnu aplikáciu v telefóne majiteľa, ktorá poskytuje funkcie ako diaľkové zamykanie a odomykanie, monitorovanie stavu nabitia a sledovanie polohy vozidla. Preto je nevyhnutné silné dátové pripojenie, ktoré im vie zabezpečiť len Deutch Telekom.

Zdroj: Cnet,