PinePhone - Linuxový smartfón s plnou kontrolou

Smartfónov s Linuxom nie je až tak veľa, no okrem spoločnosti Librem, BQ je tu ešte Pine64, ktorý skúša štastie s OS GNU/Linux. Každý z týchto výrobcov sa snaží zaujať iným spôsobom a práve Pine64 so svojím PinePhone na to ide cez fyzické prepínače, ktoré sa nachádzajú pod batériovým krytom.

Novinka sa nesnaží zaujať najnovším a najvýkonnejším hardwarom, ale plnou kontrolou nad zariadením. Je plno prípadov o tom, ako zariadenia s Androidom a iOS špehujú svojich majiteľov a práve tu sa snažia výrobcovia smartfónov s Linuxom vyplniť dieru na trhu. PinePhone na to ide cez 6 fyzických prepínačov, vďaka ktorým viete úplne vypnúť modem, Wi-Fi/BT modul, mikrofón, zadný fotoaparát, predný fotoaparát a 3,5mm jack.

Okrem vyššie spomenutých prepínačov je srdcom novinky procesor Allwinner A64 Quad-Core s grafikou Mali 400 MP2, ktorým sekunduje 2GB RAM a 16GB ROM. Síce to nie je veľa, ale poteší podpora pamäťových kariet do 2TB. Zaujme aj funkcia bootovania viacerých OS založených na Linuxe priamo z karty. Takže okrem hlavného OS vo smartfóne, si viete nabootovať aj ďalších deväť, napr.: UBports, Manjaro Linux, Sailfish OS, Aurora Linux. Hlavný fotoaparát má 5Mpix, no selfie fotoaparát má len 2Mpix. Batéria má kapacitu 3000mAh, podľa popisu výrobcu by malo ísť o model, ktorý sa nachádza v modeli Samsung Galaxy J7.

Cena modelu bola stanovená na $149.99, ale dá sa kúpiť aj edícia rozšírená o 3GB RAM, 32GB ROM a k tomu USB - C dokovacia stanica s dvoma USB portami, DV portom a klasickým ethernet portom za cenu $199.99.

Zdroje: Pine64, AndroidPolice