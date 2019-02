Philips predstavuje veľký a zakrivený 5K monitor!

Spoločnosť MMD uvádza na trh nový zakrivený Philips 499P9H monitor, ktorý ponúkne veľkú, až 49” uhlopriečku.

Monitor je určený najmä na prácu vďaka extra širokému displeju vo formáte 32:9 s 5K rozlíšením 5120×1440 pixelov, čo znamená akoby boli dva 27” Quad HD monitory vedľa seba (2× 2560×1440px). K ďalšej výbave patrí pohodlné pripojenie pomocou USB-C konektora, ktorý ponúka výhody vysokej rýchlosti prenosu dát. Ďalej potom zabudovaná web kamera, ktorá je ukrytá v tele monitora a čo je výhoda, má vysúvací mechanizmus. Používate ju len vtedy, keď je potrebná.

Zakrivenie displeja je 1800R čím obopína celé zorné pole používateľa a minimalizuje rušenie z okolia. Nie je potrebné mať na pracovnom stole viac monitorov a hromadu káblov, stačí iba jeden 49” monitor. Pre zobrazenie zaberajúce takmer celé zorné pole sa Philips spoľahol na VA LED technológiu, ktorá dodáva potrebný kontrast pre ostrý a jasný obraz z akéhokoľvek uhla.

Poteší zabudovaná USB 3.1 typ-C dokovacia stanica Monitor ponúka prenos dát pomocou USB-C konektoru a vďaka RJ45 portu aj priame pripojenie zapojeného notebooku do internetu pomocou jediného kábla. Pre vyššie pohodlie a bezpečnosť je monitor vybavený vysúvacou kamerou vybavenú technológiou Windows Hello pre rozoznávanie tvárí, ktorú možno ľahko zasunúť do rámčeka monitora, pokiaľ nie je potrebná.

A pretože používateľov komfort je prvoradý, je monitor vybavený zobrazovacími technológiami pre ochranu zraku používateľa (Flicker-Free a LowBlue mód) alebo ergonomickými funkciami (výškovo nastaviteľný stojan s otáčaním a náklonom) a VESA držiakom. Philips 499P9H je na trhu dostupný za odporúčanú koncovú cenu 1099 eur.

Zdroj: Guru3D