Perfektná IP kamera od Xiaomi za exkluzívnu cenu s kupónom

Zadováženie kamier do domácnosti môže mať viacero dôvodov. Či už sa jedná o zvýšenie bezpečnosti alebo monitorovanie nejakého objektu. Xiaomi má vo svojom portfóliu niekoľko kamier a my si dnes konkrétne ukážeme Ip kameru Xiaomi Mijia FHD smart IP Camera.

Dôležitá informácia je, že kamera nemá žiadne IP krytie, takže je určená výlučne do interiéru. Záznam z kamery sa nahráva na MicroSD kartu o maximálnej veľkosti 64GB. To nie je moc veľký priestor na ukladanie FHD videa, ale vďaka integrovanej WiFi viete Xiaomi Mijia FHD smart IP kameru pripojiť na domácu sieť a záznam ukladať na NAS. Po pripojení kamery do siete získate možnosť sa na ňu pripojiť a pozerať živí záznam.

Xiaomi Mijia FHD smart IP kamera má pokročilí detektor pohybu, vďaka ktorému efektívne filtruje nežiadúci alarm v podobe detekcie lietajúceho chrobáka, pavúka alebo zatrasenia. Funkcia upozornenia na pohyb v monitorovanom priestore si vyžaduje, aby kamera bola pripojená na internetovú sieť.

Ako zaujímavosť spomeniem, že kamera je vybavená obojsmerným interkomom. Môžete tak nielen počuť čo sa v miestnosti, ale napríklad aj komunikovať s osobou pred kamerou.

