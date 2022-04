Pentagón uvoľnil 1 500 strán o UFO

Na svetlo sveta sa dostal 1 500 stranový dokument venujúci sa fenoménu UFO.

Denníku The Sun sa podarilo dostať k 1 574 stranovému dokumentu, z ktorého postupne uvoľňujú rôzne informácie. Dokumentácie je súčasťou programu s názvom Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP). Tento vládny program bol aktívny medzi rokmi 2007 až 2012. Zaujímavosťou na celom programe je to, že nikdy nebol klasifikovaný ako prísne tajný, prípadne len tajný, no napriek tomu sa verejnosť o ňom dozvedela až v roku 20117. O jeho zviditeľnenie sa postaral bývalý riaditeľ Pentagónu - Luis Elizondo, ktorý so svojim odchodom zverejnil aj videá zvláštne lietajúcich objektov.

Onedlho na to, sa americká pobočka tohto britského média pokúsila pomocou žiadosti dostať k dokumentom venujúcim sa UFO, čo sa aj nakoniec podarilo. Súčasťou dokumentu sú rôzne štúdie, seriózne znejúce príbehy, ale aj informácie "pritiahnuté za vlasy", prípadne správy o nepriaznivých účinkoch mimozemských technológií na človeka. Dokumentácia obsahuje aj informácie o plánoch na kolonizáciu vesmíru, vývoji neviditeľného plášťa a podobne. Bohužiaľ, niektoré strany dokumentáciu boli nekompletné z dôvodu zachovania dôveryhodnosti a ochrany súkromia.

Odtajnená dokumentácia obsahuje aj lekárske správy o nepriaznivých účinkoch mimozemských technológií na človeka, pod názvom Akútne a subakútne anomálne účinky poľa na ľudské a biologické tkanivá. Táto správa ma údajne popisovať zranenia spôsobené mimozemskými plavidlami, presnejšie ich pohonmi, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre Spojené štáty americké, ale aj pre kohokoľvek na planéte. V správe sa uvádza 342 prípadov, súvisiacich so stretnutiami s mimozemskými plavidlami. V niektorých prípadoch ľudia mali po stretnutiach s UFO popáleniny, rôzne poškodenia mozgu a nervov, búšenie srdca, ale aj bolesti hlavy. Príčinou mali byť práve pohonné systémy vesmírnych plavidiel.

Bohužiaľ, denník zatiaľ nezverejnil celú správu, ale pravdepodobne budú informácie uvoľňovať postupne. Dokumentácia by mala obsahovať aj zoznam údajných biologických účinkov UFO na človeka medzi rokmi 1873 až 1994. Zoznam by mal obsahovať informácie o záhadných tehotenstvách, únosoch, teleportácii, ale aj o telepatii. O zostavenie tohto zoznamu sa postarala organizácia MUFON (Mutual UFO Network).

Záver celej správy mal dospieť k úsudku, podľa ktorého boli už niektoré mimozemské technológie implementované do niektorých obranných systémov USA napriek tomu, že nie sú plne pochopené.

Zdroj: The Sun, LiveScience,