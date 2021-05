PayPal prinesie možnosť presunutia kryptomenien do peňaženiek tretích strán

Platobný gigant PayPal čoskoro umožní svojim používateľom prevádzať kryptomeny mimo svoju platformu do peňaženiek tretích strán. Uviedol to vedúci divízie zameranej na kryptomeny spoločnosti PayPal.

Jose Fernandez da Ponte, vedúci divízie zameranej na kryptomeny spoločnosti PayPal, počas stredajšej konferencie Consensus 2021 uviedol, že spoločnosť PayPal čoskoro začne povoľovať výbery kryptomien do peňaženiek tretích strán. „Chceme to spraviť čo najotvorenejším, a chceme dať našim zákazníkom možnosť voľby, niečo, čo im umožní platiť akýmkoľvek spôsobom, akým chcú platiť. Chcú k nám priniesť svoju kryptomenu, aby ju mohli používať na obchodovanie a chceme, aby si mohli so sebou vziať kryptomenu, ktorú získali, a odniesť ju na miesto určenia podľa vlastného výberu,“ vysvetlil.

V súčasnosti zmluvné podmienky spoločnosti PayPal týkajúce sa kryptomien stanovujú, že „v súčasnosti nemôžete posielať kryptomeny rodine alebo priateľom alebo vyberať kryptomeny z centra Cryptocurrencies Hub do externej peňaženky na kryptomeny“. „Kryptomeny tiež nemôžete použiť priamo ako menu na platbu za tovar alebo služby. Ak chcete vybrať hodnotu zo svojho centra Cryptocurrencies Hub, budete musieť predať svoje kryptomeny a hotovostné výnosy z ich predaja vybrať alebo ich použiť na zaplatenie nákupov,“ uvádza sa ďalej v zmluvných podmienkach.

Začiatkom tohto mesiaca Dan Schulman, generálny riaditeľ spoločnosti PayPal, uviedol, že obchodovanie s kryptomenami vykázalo „skutočne vynikajúce výsledky“, pričom spoločnosť vykázala najlepší štvrťrok vôbec. Dopyt po kryptomenách bol údajne mnohonásobne väčší ako spoločnosť PayPal pôvodne očakávala.

V priebehu prvého štvrťroka predstavil platobný gigant funkciu „Checkout with Crypto“, ktorá používateľom umožňuje platiť kryptomenami v miliónoch obchodov.

Prečítajte si tiež: Ľudia vydávajúci sa za Elona Muska už od októbra ukradli viac ako 2 milióny dolárov v kryptomenách

Zdroje: CoinDesk, CoinDesk