Patent spoločnosti Sony popisuje umelú inteligenciu, ktorá dokáže hrať hry za vás

Podľa väčšiny ľudí je zmyslom hrania videohier hrať sa. Spoločnosť Sony však prišla s alternatívnym riešením a dala si patentovať technológiu, ktorá trénuje umelú inteligenciu na váš herný štýl. Tá by následne prevzala kontrolu nad vašou hrou.

Podľa patentu by umelá inteligencia začala so základným súborom pravidiel správania, ale časom by zmenila svoj prístup k hrateľnosti. Základnou technológiou v režime ovládania umelej inteligencie od spoločnosti Sony je neurónová sieť a takýto systém je potrebné trénovať. Školenie v tomto prípade predstavuje iba sledovanie, ako hru hráte vy. Sony nakoniec verí, že bude možné dosiahnuť, aby umelá inteligencia hrala hru rovnakým štýlom, ako keby ste ju hrali vy.

Spoločnosť Sony navrhuje množstvo rôznych aplikácií tejto technológie. Napríklad by takýto robot mohol prevziať kontrolu v čase, keď by si človek potreboval odskočiť alebo by bol zaneprázdnený inou činnosťou, a to hlavne pri multiplayer hrách, kedy sa mnohokrát musí v takomto prípade hra ukončiť. Patent sa vzťahuje aj na systém, ktorý by mohol ponúknuť prevzatie ovládania v prípade, že sa hráčovi nedarí prekonať prekážku. Patent navyše obsahuje funkciu, ktorá by zvlášť označovala úlohy dokončené prostredníctvom umelej inteligencie. Hráč by sa teda mohol neskôr k týmto úlohám vrátiť a prejsť nimi aj sám, aby získal nejaké ocenenia alebo predmety, ktoré hra neprideľuje umelej inteligencii.

Zdroje: SegmentNext, Patentscope