Pašerák chcel prepašovať až 239 procesorov

Tento pašerák nemal šťastie, chytili ho.

Pomerne nedávno sme vás informovali o pašerákovi, ktorý sa snažil prepašovať cez hranice s Čínou 84 SSD diskov v riadiacej tyči elektro-kolobežky. Čínske úrady tentokrát pred pár dňami informovali o ďalšom pašerákovi, ktorý chcel nelegálne preniesť cez hranice až 239 procesorov. Muž sa rozhodol využiť svoje telo ako "nosič" a pokúšal sa prejsť koridorom s názvom "Nothing to declare", teda nie je čo precliť. Colníci si všimli, že muž má na sebe pomerne širokú čiernu bundu. Na tom by nebolo nič neobvyklé, keby nevyzeral abnormálne "nafúknuto" a tento jav je už pracovníkom colnice pomerne známy. Pašeráka si zavolali mimo koridor a podrobili ho prehliadke.

Pašerák sa v tomto prípade rozhodol použiť starú, no nie veľmi úspešnú metódu pašovania tovaru cez hranice - pripevnenie si tovaru na svoje telo. Colníkom sa podarilo zaistiť 239 procesorov v približnej hodnote 50 000 dolárov (približne 46 052,50 eur). Muž si týmto činom zarobil na problém a čaká ho vyšetrovanie. Medzi známe prípady neúspešného pašovania patrí napríklad žena, ktorá chcela vo falošnom tehotenskom bruchu preniesť cez hranice 202 Intel procesorov a 9 iPhonov. Podobne sa pokúšala ďalšia žena prepašovať v roku 2017 na svojom tele 102 iPhonov.

Zdroj: Techspot,