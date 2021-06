Pamäte DDR5 by mohli mať v roku 2023 už nadpolovičný podiel na trhu

Vyplýva to zo správy od Yole Developpement. Podiel DDR5 pamätí by sa mal začať zvyšovať už v budúcom roku 2022, najprv budú využívané najmä v serveroch a podnikovej sfére.

V roku 2023 by sa už nový štandard mal stať častejším aj pri bežných koncových používateľoch. DDR5 by sme mali vidieť v čoraz viac počítačoch, notebookoch a smartfónoch. V tomto roku by už dokonca mal tvoriť podiel novej technológie viac ako polovicu, prekonávajúc DDR4. V rokoch 2024 až 2016 by už malo dôjsť k výraznej adaptácii s ostávajúcim iba 5% podielom momentálne používanej DDR4 technológie.

DDR5 oproti DDR4 prinesie dvojnásobné rýchlosti a aj vyššie kapacity jednotlivých modulov. Znižuje sa aj požadované napätie z 1,2V na 1,1V. DDR5 pamäte budú obsahovať aj on-die ECC ochranu.

Zdroj: TechPowerUp, Tom’s Hardware

Obrázky: i-Micronews.com