Palm predstavil slúchadlá

Privítajte slúchadlá Palm Buds Pro, no lacné práve nie sú.

Legendárna značka Palm sa po rokoch nečinnosti prihlásila o slovo v roku 2019 smartfónom, ktorý veľa vody nenamútil. Výrobca sa následne znova odmlčal a teraz po dvoch rokoch ticha predstavuje niečo, čo legendárny výrobca PDA zariadení (Personal Digital Assistant), doteraz nikdy nespravil - bezdrôtové slúchadlá. Nový produkt spoločnosti Palm Venture má názov Palm Buds Pro.

Podľa výrobcu ponúknu slúchadlá zvuk v štúdiovej kvalite. Batérie v slúchadlách by mali vydržať na jedno nabitie 4,5 hodiny, presnejšie 5,5 bez zapnutej funkcie Aktívneho potlačenia zvuku (ANC). Novinka obsahuje taktiež funkciu ENC - Enviromentálne potláčanie zvuku. Pomocou púzdra s podporou nabíjania dokážete počúvať hudbu až 24 hodín. Poteší aj podpora certifikátu IPX4, teda odolnosť voči vode a potu. Zaujímavosťou je použitie 10 milimetrových basových meničov.

Spoločnosť sa hrdí tým, že na návrhu slúchadiel pracovali bývalí pracovníci Beats by Dre a najobľúbenejších slúchadiel od Samsungu. Bohužiaľ, cena nebude až taká lákavá. Ak si ich predobjednáte do 9. novembra, kúpite si slúchadlá Palm Buds Pro za 99 dolárov (85 eur). Po tomto termíne si siahnete do vačku hlbšie a budete si musieť pripraviť 129 dolárov (111 eur).

Zdroj: TheVerge,