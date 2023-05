Oživí Microsoft hudobný prehrávač Zune, vďaka filmu Guardians of the Galaxy vol. 3?

Spoločnosť po desaťročí oživila webovú stránku venovanú hudobnému prehrávaču.

Premiéra filmu Guardians of the Galaxy Vol. 3 sa nezadržateľne blíži. Druhá časť zaujala fanúšikov tejto "komixovky", keď Quill (Star-Lord) dostal od Ravagera Kraglina hudobný prehrávač Zune. Podľa jeho slov ho na Zemi používajú všetci na počúvanie hudby. Vyzerá to ale tak, že to nebola len vtipná narážka na neúspech hudobného prehrávača, ktorý mal konkurovať konkurenčnému Apple iPodu., ale Zune sa bude pravdepodobne objavovať v treťom pokračovaní o ochrancoch galaxie pomerne často. Túto popularitu sa rozhodla využiť aj spoločnosť Microsoft, ktorá stála za vytvorením Zunu. Pri príležitosti pripravovanej premiéry filmu, obnovil tvorca populárneho operačného systému webovú stránku zune.net.

Obnovená stránka prekvapivo neslúži na propagáciu hudobného prehrávača, ale na zviditeľnenie oblasti STEM na školách. Slúži teda na propagáciu vedeckých a technických smerov, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia - napríklad matematika a technika. Informácie, ktoré stránka obsahuje vznikli s pomocou vesmírnej agentúry NASA, ISS National LAB a Redwire. Vo výučbe ich môžu použiť aj učitelia, kedy môžu napríklad ukázať žiakom ako funguje 3D tlačiareň na orbitálnej stanici ISS.

Projekt hudobného prehrávača Zune začal v roku 2006 a trval do roku 2015, pretože sa na trhu veľmi neujal. Spoločnosti Microsoft nepomohla ani verzia Zune HD, ktorá si taktiež nenašla svojich zákazníkov.

Zdroj: Neowin,