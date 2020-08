Ovládač PlayStation 5 DualSense bude čiastočne špehovať používateľov

Nový ovládač DualSense pre prichádzajúcu konzolu PlayStation 5 bude analyzovať a špehovať používateľov.

SONY si nedávno patentovala technológiu, ktorá umožní na základe analýzy držania a stláčania tlačidiel a prístrojov ako gyroskop, magnetometer či akcelometer určiť, kto drží ovládač. Mala by to byť rozšírená ochrana účtov a zároveň by systém mal sám určiť aký profil do konzoly prihlásiť, znie to až neuveriteľne. Nebudú tu údajne používané odtlačky prstov. Pravdepodobne systém nahradí aj prihlasovanie heslom do konzoly. Idea je tá, že ak doma používate konzolu viacerí, alebo príde kamarát, automaticky sa prihlási do svojho účtu so svojim nastavení. Viem si takto predstaviť hranie FIFA či NHL.

Ak to bude fungovať skutočne tak dobre ako to znie, môže ísť o revolučnú technológiu prihlasovania. Otázka je, či nebude potrebná aj nová kamera pre rozoznávanie tváre. Patent je dostupný tu.

Zdroj: techspot