Overte si, či je váš android smartfón ešte vodotesný

Aplikácia pomocou špeciálneho senzoru overuje, či je váš smartfón vodotesný.

Máte vodeodolný smartfón, ale nie ste si istý, či stále dokáže odolať prieniku kvapaliny do tela? To vám možno pomôže zistiť aplikácia Water Resistance Tester, ktorú nájdete v Obchode Play. Aj keď výrobcovia niektoré smartfóny vybavia certifikáciou IP67 a IP68, to vám nemusí zaručiť, že zariadenie nakoniec odolá kvapaline, a to aj napriek tomu, že výrobca zariadenia môže tvrdiť, že je počas výroby riadne testované. Potom sú tu rôzni recenzenti a testeri, ktorí nie raz utopili aj vodeodolný smartfón. Taktiež si asi len tak nedovolíte vyskúšať pravosť tvrdenia výrobcu, že to, čo píše v produktovom letáku je pravda, hlavne ak nešlo práve o lacné zariadenie.

Tomuto skúšaniu sa budete môcť vyhnúť pomocou vyššie spomenutej aplikácie a ako celé testovanie funguje? Aplikácia na overovanie vodeodolnosti využíva vstavaný barometer. Jediné, čo musíte urobiť je tlačiť dlaňou na smartfón. Aplikácia pomocou barometru meria tlak a podľa toho vie vyhodnotiť či tesnenia v smartfóne sú v dobrej kondícii a správne tesnia. Potom už na displeji uvidíte výsledok, či smartfón prešiel testom alebo nie. Samozrejme, tento test nie je stopercentný a je len čisto orientačný, takže jeho následné vyskúšanie v reálnych podmienkach neodporúčame.

Zdroj: XDA-Developers,