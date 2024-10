Otestovali sme zosilňujúce pliešky na Noctua NH-D15 G2

Noctua už dávnejšie prišla s riešením na problémy u niektorých NH-D15 G2. Prepravou sa mohli poškodiť určité spoje na rebrovaní a ak išli ventilátory takmer na plný výkon, ozýval sa "chrčiaci"/ rapkajúci zvuk. Noctua prišla s jednoduchým a elegantným riešením - spevňujúce pliešky na bok chladiča.

Tieto pliešky sme nahodili na náš chladič, ktorý bohužia+l trpel rovnakou vadou po pár týždnoch používania. Výsledok? Plechový zvuk je preč, chladič nevydáva žiadne nežiadúce zvuky.

Popravde nečakajte, že kvalita plieškov je neviem čo extra, stále je to len tenký pliešok pokrytý lepiacou páskou 3M, ktorý by ohlo aj 3 ročné dieťa. Faktom však ostáva, že spomínaný problém to rieši na 100% a navyše chladič s nimi vyzerá podľa mňa lepšie...

Spolu s plieškami, zasiela Noctua aj čistiaci obrúsok a pastu navyše, čo je celkom pekný deal.