OS Windows 11 bude onedlho plný reklám! Bude to nová šanca pre Linux?

Používanie OS Windows 11 bude "pohodlnejšie".

Pri kúpe nového počítača alebo notebooku dostanete licenciu pre operačný systém Windows, ktorá je samozrejme zahrnutá už v cene zariadenia. Logicky tak očakávate, že reklamu v systéme neuvidíte, ak nepočítame niekoľko výrobcom predinštalovaných programov, ktoré bez problémov odinštalujete. Lenže tvorca operačného systému Windows 11 má celkom iné zmýšľanie a snaží sa z OS vyťažiť čo najviac. Už neraz sme vás informovali o tom, že spoločnosť Microsoft takmer neustále experimentuje v testovacích verziách systému Windows 11 s integráciou reklám.

Medzičasom spoločnosť prešla z testovania do reálneho nasadzovania reklamy a používatelia systému sa začali deliť o svoje skúsenosti na fórách a sociálnych sieťach. Po poslednej aktualizácii sa niektorým používateľom začala zobrazovať reklama na službu OneDrive. To nemá byť všetko a spoločnosť Microsoft má mať v pláne integrovať reklamu aj do ponuky pre vypnutie počítača. Ako si môžete všimnúť, tvorca systému sa snaží, aby reklama pôsobila nenásilne, no napriek tomu tam je. Spoločnosť verí, že tieto reklamy ukážu majiteľom počítačov výhodu používania Microsoft účtu, ktorého používanie má zjednodušiť a ľahšie prepojiť ďalšie služby, ktoré poskytuje.

Je otázne, dokiaľ budú používatelia systému ochotní tolerovať zobrazovanie reklám, než sa začnú obzerať po alternatívach. Jedno z takých je napríklad bezplatný operačný systém Linux.

Zdroj: Gizchina,