Orange ponúka na predplatenej karte 10GB dát za 10 eur

Orange myslí aj na takých zákazníkov, ktorí pred paušálom stále preferujú slobodu v podobe dobíjania si kreditu, keď to potrebujú a zároveň chcú čo najvýhodnejšie dátovať. V čase korona vírusu prináša pre zákazníkov riešenie.

Operátor do ponuky svojich predplatených kariet Prima zaraďuje aj nový cenovo najvýhodnejší dátový balík na trhu pod názvom Prima Dáta. S novým profilom môžu zákazníci získať 10GB dát za 10 eur, pričom výhodou je, že platnosť dobitého kreditu sa predlžuje na 12 mesiacov. Pripomeňme, že všetci zákazníci, ktorí si nový profil aktivujú, budú automaticky zaradený aj do žrebovania o nový Apple iPhone 11. Operátor prináša akciu pre nových aj existujúcich zákazníkov, aj prenesené predplatené karty s možnosťou online aktivácie.

Profil Prima dáta si môžu aktivovať všetci existujúci zákazníci s Prima kartou, tiež si ho môžu aktivovať na novú kartu, a to už pri kúpe základného štartovacieho balíku za 2 eurá, ktorý obsahuje 2 eur kredit a 1GB dát na 30 dní. Štartovací balíček môžu využiť aj tí zákazníci, ktorí sa rozhodnú preniesť si do Orangeu číslo od iného operátora. Im odpadá úvodný poplatok 2 eurá za štartovací balík a získajú 1GB predplatených dát s platnosťou 30 dní. Aktivácia nového profilu je jednoduchá, profil je možné aktivovať aj online na stránkach poskytovateľa až do konca roka 2020.

Zákazníci s predplatenou kartou Prima môžu používať dáta len s predplateným dátovým balíkom, pričom v Orangei majú na výber okrem nového cenovo najvýhodnejšieho dátového profilu Prima Dáta Balík 10GB za 10 eur, aj ďalšie tri druhy balíkov – Balík 200MB za cenu 1 euro, Balík 1GB za 4 eurá, Balík 2GB v hodnote 6 eurá. Tak si zákazníci podľa svojich potrieb a preferencií môžu vyberať alebo kombinovať tie balíky, ktoré im najviac vyhovujú a dátovať podľa potreby. Balíky je možné aktivovať si jednorazovo alebo s automatickým navyšovaním po prečerpaní. Platnosť dát je 30 dní od aktivácie.

Troch zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre aktiváciu čaká aj prekvapenie navyše v podobe nového smartfónu Apple iPhone 11. Stačí, ak si do 15. apríla 2020 aktivujú nový profil Prima Dáta alebo prejdú na nový profil so svojim existujúcim číslom zo staršieho profilu prípadne od konkurenčného operátora a automaticky budú zaradení do žrebovania. Žrebovanie výhercov prebehne 17. apríla 2020. Zákazníci, ktorí uprednostňujú paušálne programy, môžu stále využiť zvýhodnenú ponuku 10GB extra dát mesačne navyše, ktoré získajú, ak si spolu s paušálom zoberú aj nejaké zariadenie. V prípade, že si zákazníci aktivujú paušál Go 30€ alebo vyšší s viazanosťou na 2 roky, dostanú tento benefit na 24 mesiacov. Ak majú paušál Go s nižšou tarifou, získajú extra porciu dát na 6 mesiacov.

Zdroj: Orange, screenshoty vlastné