Oppo uvedenie budúci rok 125W rýchlonabíjačku

Čím rýchlejšie nabíjanie – tým lepšie. Týmto pravidlom sa riadi kvantum používateľov a tak niet divu, že sú výrobcovia, ktorí sa predháňajú v počte megapixelov a wattoch nabíjania.

Lenže, až čas ukáže, či toto bola správna cesta a nakoľko sa opotrebujú vysokými prúdmi batérie. Spoločnosť Oppo patrí k tým výrobcom, ktorí veľa investujú do vývoja a inovácií. A to, čo im nemožno uprieť, je vývoj technológií pre super rýchle nabíjanie. Možno si spomeniete na tohtoročné prázdniny, kedy na veľtrhu ChinaJoy Oppo predstavilo svoju technológiu rýchleho nabíjania s výkonom 125W. Na veľtrhu predstavili aj bezdrôtovú nabíjačku s výkonom 65W.

Od prezentácie týchto nabíjacích technológií ubehlo už pár mesiacov a mnohí z fanúšikov spoločnosti netrpezlivo čakajú na ďalšie informácie o ich prípadnom komerčnom využití. A nie je sa čomu diviť, pretože zástupcovia Oppo pri prezentácii na veľtrhu tvrdili, že káblové nabíjanie s výkonom 125W dokáže nabiť batériu s kapacitou 4000 mAh z nuly na 100% len za 20 minút. Každopádne od veľtrhu sa o tomto super rýchlom nabíjaní nehovorí. Teraz ale nám už dobre známy leaker Digital Chat Station dáva na Twitteri na vedomie, že rýchla nabíjačka s výkonom 125W bude údajne uvedená na trh v prvom štvrťroku budúceho roka.

To, že na túto technológiu rýchleho nabíjania budeme musieť ešte chvíľu čakať je dané aj tým, že je potrebné vychytať všetky muchy a zabrániť výraznému prehrievaniu ako nabíjačky, tak aj batérie a telefónu. Je potrebné si uvedomiť, že nabíjanie má extrémny príkon a preto Oppo vyvinulo niekoľko bezpečnostných prvkov proti prepätiu a prehrievaniu. Do nabíjačky bolo pridaných ďalších 10 teplotných senzorov, ktoré majú detekovať priebeh nabíjania a jeho stav. Samozrejme bolo potrebné zvýšiť aj prepäťovú ochranu. Preto bude toto rýchle nabíjanie pripravené pre komerčné využitie až budúci rok. A ktorý telefón by mohol byť tým prvým s podporu 125W nabíjania? Leakeri zatiaľ len nesmelo odhadujú, že by to mohol byť Oppo Find X3, ale nič nie je zatiaľ potvrdené.

Zdroj: GCh