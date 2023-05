Oppo nečakane zastavuje vývoj vlastných čipov!

Za zastavením vývoja môže byť aktuálny konflikt medzi USA a Čínou.

Pomerne nedávno sme vás informovali o tom, že čínsky výrobca Oppo chce vyrábať vlastné procesory pre smartfóny. K predstaveniu nového mobilného čipu malo dôjsť už počas budúceho roka. Vývoj mala mať na starosti dcérska spoločnosť Oppa - Zeku so sídlom v Šanghaji. Zároveň má dôjsť k uzatvoreniu tejto "dcéry", ktorá bola zodpovedná za vývoj procesorov MariSilicon Y a X ISP. Podľa výrobcu smartfónov má byť za tento krok zodpovedná "neistota na globálnom trhu a v ekonomike".

Najväčší šok zažili pravdepodobne zamestnanci spoločnosti Zeku. Totiž len približne pred dvoma týždňami firma aktívne inzerovala nové ponuky na desiatky pracovných pozícií vo firme. Situácia sa mala vo vývojovom stredisku natoľko zmeniť, že zamestnancom bolo oznámené, aby nechodili do práce. Podľa vyjadrení nemenovaného zamestnanca, nemôže ani vstúpiť do firmy, aby si mohol ísť zobrať notebook. Tento krok prichádza len niekoľko mesiacov po tom, ako spoločnosť oznámila veľké investície do vývoja čipov.

Za túto situáciu bude z veľkej časti zodpovedná napätá situácia medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou. Od Trumpovej administratívy postihuje veľa čínskych spoločností zavedenie sankcií, pričom v tomto trende pokračuje aj aktuálny americký prezident - Joe Biden. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú návrhom čipov si čoraz ťažšie hľadajú firmy schopné im tieto procerory sériovo vyrábať. Výrobca smartfónov bude používať naďalej čipy MariSilicon X ISP a MariSilicon Y do vyčerpania skladových zásob, no čo bude potom je ťažko povedať.

