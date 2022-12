Oppo by malo onedlho predstaviť robotického psa QRIC

Trh s robotickými psami sa postupne rozrastá.

Začiatkom tohto roka predstavil čínsky technologický gigant Xiaomi svoju odpoveď na robota Spot (Boston Dynamics) - CyberDog. Tento robotický pes zaujal hlavne cenou - 1 354 eur, čím je niekoľkokrát lacnejší ako Spot. Samozrejme, robot priniesol aj niekoľko zaujímavých funkcií, akými sú napríklad ovládanie hlasom, 11 senzorov, či GPS modul. Čínsky výrobca zároveň otvoril platformu,vďaka čomu majú majitelia CyberDogu možnosť si svojho robota rôzne prispôsobovať. Spoločnosť Xiaomi sa rozhodla siahnuť po platforme NVIDIA Jetson Xavier NX, ktorá je priamo určená pre použitie umelou inteligenciou. Platforma pozostáva až z 384 CUDA jadier a 48 Tensor jadier.

V súčasnosti chce svojim riešením zaujať aj spoločnosť Oppo, ktorá by mala 14. decembra 2022 predstaviť robo-psa s názvom QRIC. Robo-pes by mal byť schopný napríklad postrážiť deti, prípadne aj dom, ale môže poslúžiť aj ako "kuriér". QRIC má byť schopný prenášať aj náklad. Bohužiaľ, viac informácií nie je zatiaľ dostupných a bude preto potrebné si počkať na oficiálne predstavenie výrobcom. Záhadou ostáva aj cena, ktorá by mala byť podobná cene Xiaomi CyberDogu, nakoľko by malo ísť o jeho priameho konkurenta.

Zdroj: Gizchina,