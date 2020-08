OPPO K7 5G bol predstavený v tichosti

Čínske OPPO predstavilo smartfón strednej triedy, avšak bez fanfár a skôr nenápadne bez oficiálneho eventu. Čo prináša?

OPPO K7 5G sa nekonali zrejme aj preto, že novo predstavený model osadený vlaňajším procesorom Qualcomm Snapdragon 765G. To však neznamená, že vo svojej triede nemôže ponúknuť zaujímavú výbavu (a parametre). Pripomeňme, že zatiaľ bude telefón dostupný v predaji len na čínskom trhu.

Pokiaľ ide o dizajn, sú tu úzke rámčeky, malý kvapkovitý výrez pre prednú kameru alebo vertikálny modul zadného fotoaparátu. Proste nič, čo by sme už nevideli u mnohých iných telefónov. AMOLED displej má uhlopriečku 6,4“ s rozlíšením 2400×1080 pixelov. Pomer strán je 20:9 a obnovovacia frekvencia obrazovky sa drží na štandardných 60 Hz. Ovšem do displeja je integrovaný snímač odtlačkov prstov.

Čerstvo predstavený telefón patrí do zástupu tých, ktoré sú osadené procesorom strednej triedy Snapdragon 765G. Preto teda nechýba ani podpora 5G sietí. Čipset doplní 8GB operačnej pamäte LPPDDR4x a 128/256GB interného úložiska UFS 2.1. To je možné ďalej rozšíriť pomocou microSD karty. Batéria má kapacitu 4025 mAh a dostala k tomu aj podporu rýchleho nabíjania VOOC 4.0 s výkonom 30W. V rámci konektivity tu nájdeme 5G (SA/NSA), duálny 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 a 5 GHz) , Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC, USB-C a 3,5 mm audio jack. Operačným systémom je Android 10 s nadstavbou ColorOS 7.2.

Zadné fotoaparáty sú uložené do úzkeho vertikálneho modulu so štyrmi snímačmi. Primárny má 48 MPx so svetelnosťou f/1.7 a EIS. Sekundárny 8 MPx senzor je širokouhlý so záberom až 119°, s clonou f/2.25. Nasledujú dva 2 MPx snímače, ktoré ako v mnohých iných prípadoch slúžia pre makro fotky a zaznamenanie hĺbky ostrosti. Oba majú svetelnosť f/2.4. Predná kamera dostala 32 MPx a clonu f/2.0.

Telefón OPPO K7 sa začne predávať od 11. augusta aj na oficiálnom čínskom OPPO e-shope. Ponúkaný bude v niekoľkých farbách, ako je modrá, čierna, biela, červená a žltá. Cena za verziu s 8/128GB je nastavená na 1999 jüanov (286 dolárov), za 8/256GB zaplatíte 2999 jüanov, čo je zhruba 329 dolárov.

Zdroj: GCh