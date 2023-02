Oppo chce vyrobiťo svoj vlastný procesor už budúci rok

Výrobca chce vlastným procesorom dosiahnuť lepšiu optimalizáciu.

Výrobcovia smartfónov majú pri hotových riešeniach v oblasti procesorov od producentov MediaTek alebo Qualcomm len obmedzené možnosti optimalizácie. Spoločnosti preto postupne prechádzajú na návrh a výrobu vlastných mobilných procesorov, pre lepšiu optimalizáciu. Vďaka tomu by mal nový smartfón dosiahnuť lepšie výsledky napríklad v oblasti výkonu, výdrže batérie, či spracovávaniu fotografií. Vlastný procesor má napríklad aj spoločnosť Google v zariadeniach Pixel a to isté platí aj pre Apple, ktorý si vyvíja CPU už dlhé roky. Svoj procesor mala aj čínska spoločnosť Xiaomi, ale od prvého modelu Surge S1 už výrobca nepokračoval v návrhu a spolieha sa na spoločnosti MediaTek a Qualcomm.

Vlastné čipy má už aj ďalšia čínska spoločnosť - Oppo, presnejšie sa jedná o čip zabezpečujúci konektivitu - MariSilicon Y a NPU MariSilicon X. Nanešťastie vlastný procesor výrobca ešte nemá, ale to sa má zmeniť už v roku 2024. S touto informáciou mala prísť spoločnosť MediaTek na fóre zahraničných investícií - Hsinchu (Taiwan). Oppo by si totiž chcelo vďaka vlastnému čipsetu udržať konkurenčnú výhodu. Procesor by mal byť už vo fáze "taping out", teda vývoj je už ukončený a návrh je pripravený na sériovú výrobu. To, do ktorej triedy bude procesor spadať, je zatiaľ otázkou.

Zdroj: GSMArena,