Oppo A16K - nájde si svojich majiteľov?

Oppo chce svojou novinkou zaujať hlavne nenáročných používateľov.

Trh so smartfónmi je neúprosný a výrobcovia sa snažia maximalizovať zisky vo všetkých kategóriách. To je aj prípad čínskej spoločnosti Oppo, ktorá chce svojou novinkou zaujať hlavne nenáročné publikum. Smartfón Oppo A16K bude na trh dodávaný s osemjadrovým procesorom MediaTek Helio G35. Ten sa skladá z ôsmych jadier Cortex-A53 s taktom 2,3 GHz. Tieto jadrá patria do úspornej kategórie, kde nemôžete očakávať výkon, ale úsporu a dlhú výdrž na jedno nabitie. Grafickú časť bude mať na starosti IMG PowerVR GE8320.

Smartfón má byť vybavený 4 GB RAM a 64 GB vnútorným úložiskom a poteší aj podpora microSD kariet. Vo výbave ďalej nájdete 6,52 palcový HD+ IPS displej s rozlíšením 1600 × 720 pixelov a 60 Hz obnovovacou frekvenciou. Foto-výbava je tiež základná. Vzadu nájdete len jeden fotomodul s rozlíšením 13 Mpix a sekundárny fotoaparát je doposiaľ neznámy. Predný fotoaparát vo výreze bude mať rozlíšenie 5 Mpix. Batéria bude mať kapacitu 4230 mAh a pravdepodobne bude bez podpory rýchleho nabíjania. Smartfón svojich majiteľov určite poteší podporou pomaly sa vytrácajúceho 3,5 mm audio konektoru.