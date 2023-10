OpenAI má pracovať na vlastných procesoroch

Spoločnosť má dokonca uvažovať o akvizícii firmy na výrobu čipov.

Americká spoločnosť Nvidia má takmer monopolné postavenie na trhu s čipmi pre umelú inteligenciu. Procesory tohto výrobcu používa aj firma, ktorá stojí za vývojom umelej inteligencie ChatGPT - OpenAI, lenže tie nepatria práve k tým najlacnejším. Preto sa čoraz viac spoločností zaoberajúcich AI snaží vyvinúť vlastné výkonné čipy. Vývojom vlastného procesoru sa má OpenAI zaoberať už od roku 2019. Týmto krokom by sa malo spoločnosti aspoň sčasti vyriešiť problém s nedostatkom čipov na trhu, pričom má byť aj v hre akvizícia niektorého z výrobcov procesorov. Samozrejme zatiaľ sú to len plány, nakoľko vývoj a výroba čipov nie je jednoduchý proces. Spoločnosť ale v podstate musí naďalej investovať do kúpy ďalších GPU od Nvidie, aby si udržala náskok pred konkurenciou.

OpenAI aktuálne používa približne 10 000 GPU od spoločnosti Nvidia, pričom jeden dopyt v rámci ChatGPT stojí firmu približne 4 centy. Túto sumu vynásobte číslom 1 000 000, ktoré predstavuje približný počet dopytov za deň, čiastočne sa priblížite k denným nákladom spoločnosti za prevádzkovanie umelej inteligencie. Preto má byť aj jedným z dôvodov tvorcu ChatGPT a Dall-e snaha o zníženia prevádzkových nákladov. OpenAI sa chce dostať na desatinu toho, čo ju stojí prevádzkovanie AI dnes. Vývojár sa túži cenou priblížiť k nákladom, aké ma konkurenčný Google so svojou umelou inteligenciou Bard. Ak by sa tvorca ChatGPT predsa len rozhodol pre výrobu, nové čipy nebude mať pravdepodobne skôr ako o tri roky.

Zdroj: Engadget,