OpenAI má pracovať na aplikácii pre OS Android

Majitelia smartfónov Apple iPhone už môžu používať ChatGPT vo svojich zariadeniach.

Spoločnosť stojaca za populárnou umelou inteligenciou "ChatGPT" - OpenAI nedávno uvoľnila oficiálnu aplikáciu pre smartfóny Apple iPhone. Majiteľov týchto zariadení poteší, že aplikácia je zadarmo a jej cieľom je uľahčiť komunikáciu s chat-botom. Nemusíte tak neustále otvárať internetový prehliadač pre komunikáciu s umelou inteligenciou. Zaujímavosťou je, že pre komunikáciu môžete použiť aj hlas a nemusíte len písať. V tomto prípade sa aplikácia spolieha na technológiu od spoličnosti Whisper. Zároveň je dostupná aj synchronizácia konverzácií s vašim účtom.

Predplatitelia služby ChatGPT Plus získavajú aj prístup k novej verzii tejto umelej inteligencii GPT-4. Zároveň majú prednostný prístup k novým funkciám, tu ale musíme dodať, že tieto vylepšenia sú stále vo vývoji. Ich prípadné zavedenie do praxe bude záležať od ich stability a rýchlosti odozvy. Aplikácia ChatGPT je zatiaľ dostupná pre používateľov zo Spojených štátov amerických, ale predpokladá sa jej skoré uvoľnenie aj do iných krajín. Zároveň sa objavila informácia o aktívnom vývoji aplikácie aj pre mobilný operačný systém Android.

Zdroj: GSMArena, Apple,