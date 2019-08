OnePlus TV bude predstavený koncom septembra

To, že spoločnosť OnePlus chystá svoju prvú OnePlus TV nie je žiadnym tajomstvom. Táto informácia bola už niekoľkokrát potvrdená a bolo len otázkou času, kedy bude telka uvedená. Zmenilo sa niečo medzitým?

Áno, objavili sa informácie na stránkach Mysmartprice, kedy by mohlo dôjsť k predstaveniu. Hoci nie je jasný presný termín, hovorí sa o septembri, prípadne o dátume 26. septembra. Nie je to však presné, keďže sa môže termín ešte meniť. Podľa uniknutých informácií by sa OnePlus TV mala v tomto čase predávať na indickom trhu. Práve tam totiž chystaná televízia dostala certifikáciu BIS, navyše aj diaľkové ovládanie má za sebou certifikáciu Bluetooth SIG. Podľa certifikácie to vyzerá, že obrazovky televízie nebudú OLED a bude vydaných niekoľko verzií. V správe sa tiež uvádza, že jeden z modelov by OLED panel mohol mať. To však nie je potvrdené. Spoločnosť by mala používať panely od TPV Display Technologies.

Podľa ďalších informácií by OnePlus televízie mali mať uhlopriečky v štyroch veľkostiach: 43“, 55“, 65“ a 75“. Zariadenia by mali byť vybavené Bluetooth 5.0 a systémom Android. Očakáva sa tiež prispôsobené používateľské rozhranie, nové aplikácie, zaujímavý dizajn, podpora HDR a vylepšenie kvality obrazu pomocou AI. Nemal by vraj chýbať ani hlasový asistent, ale nie je jasné, či to bude Google asistent, Alexa alebo nejaký špeciálny OnePlus asistent.

Zdroj: GizmoChina