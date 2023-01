OnePlus Tablet možno príde už tento rok

Pôjde o prvý tablet tohto výrobcu smartfónov.

Čínska spoločnosť OnePlus len nedávno uviedla svoj nový smartfón s poradovým číslom 11 v domovskej krajine, ale už panujú názory, že to nebude jediné zariadenie, ktoré tento rok výrobca predstaví. Očakáva sa že v druhej polovici tohto roka spoločnosť uvedie smartfón OnePlus 11R, ale aj svoj prvý tablet. Ten má zatiaľ kódové označenie Aries, ale zvažujú sa možnosti, že by tablet mohol prísť s oficiálnym označením OnePlus Tab alebo Pad. Novinka by nemusela priamo konkurovať tabletom spoločnosti Apple. Zároveň sa odhaduje, že tablet najprv zavíta od Indie a potom možno do celého sveta.

Spoločnosť OnePlus by mala použiť na základ tablet Oppo Pad Air, ktorý má IPS displej veľký 10,36" s 2K rozlíšením. Srdcom tabletu je procesor Qualcomm Snapdragon 680. Napájanie má na starosti batéria s kapacitou 7 100 mAh, s podporou 18 W rýchleho nabíjania. Predpokladá sa, že výrobca smartfónov OnePlus vykoná predsa len niektoré zmeny v návrhu, aby sa nejednalo o presnú kópiu tabletu Oppo Pad Air. Novinka by mala byť predstavená v polovici tohto roka a odhaduje sa, že to bude počas mesiaca jún.

Zdroj: Gizchina,