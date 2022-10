OnePlus pravdepodobne skončí s Pro modelmi

Výrobca chce pravdepodobne zjednodušiť označovanie svojich modelov.

Aktuálny trend výrobcov smartfónov je priniesť hneď niekoľko variantov v rámci jednej modelovej série. To svojim spôsobom vytvára zmätok a zákazník v konečnom dôsledku väčšinou siaha po modeli s prídavkom Pro. Medzi modelom bez slovíčka Pro a Pro je minimálny rozdiel, napríklad rozlíšenie hlavného fotoaparátu. V súčasnosti má výrobca smartfónov zabehnutý model vydávania prémiových zariadení približne takto: OnePlus 10, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T a OnePlus 10R. Takže za jeden rok spoločnosť vyrobí až 4 rôzne modely, pričom jedna generácia vychádza približne každého pol roka a pozostáva z dvoch modelov.

Podľa nedávno uniknutých informácií, by mal čínsky výrobca upustiť od prídavku Pro. Zatiaľ nie je známe, ako sa táto zmena prejaví - či namiesto vydania štyroch modelov ročne, vyrobí spoločnosť OnePlus len dva, alebo výrobca zachová počet modelov, akurát dôjde k zmene označenia a namiesto modelu s príponou Pro bude napríklad model s písmenom T, R a podobne, alebo len jeden model a nič ďalšie. To by sme mali pravdepodobne uvidieť až blízkej dobe, nakoľko séria OnePlus 11 sa nezadržateľne blíži. Taktiež by sa od prípadného zrušenia modelov Pro, mohla zlepšiť aj softvérová podpora. Predsa len je jednoduchšie udržiavať podporu pre dva modely, ako pre štyri.

Zdroj: GSMArena,