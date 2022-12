OnePlus ponúkne až štyri roky systémových aktualizácií

Podpora smartfónov bude dlhšia, než garantuje spoločnosť Google.

Výrobcovia smartfónov s operačným systémom Android sa chcú (pravdepodobne) postupne priblížiť spoločnosti Apple, ktorá softvérovo podporuje svoje zariadenia až šesť rokov. V súčasnosti je vo svete smartfónov s OS Android nastolený trend podpory zariadenia troma rokmi systémových aktualizácií a štyrmi rokmi bezpečnostných. Takže ak si napríklad kúpite zariadenie s OS Android 12, výrobca by vám mal aktualizovať operačný systém smartfónu až na Android 15 a rok naviac bezpečnostných aktualizácií. Tie bývajú v posledný rok vydávané väčšinou každé tri mesiace.

Čínsky výrobca smartfónov OnePlus chce byť prvým, ktorý sa chce priblížiť ku konkurenčnej spoločnosti Apple. Výrobca tak prekoná podporou aj tvorcu operačného systému Android - Google. Ten totiž ponúka na svojich zariadeniach Pixel tri systémové aktualizácie a päť rokov bezpečnostných. Prvý smartfón spoločnosti OnePlus, by mal byť s poradovým číslom 11 a ponúkne až štyri roky systémových aktualizácií. Týmto krokom sa výrobca smartfónov snaží pravdepodobne napraviť si meno, ktoré si trochu naštrbil spojením vývojárskych tímov so spoločnosťou Oppo. To väčšina fanúšikov značky OnePlus neprijalo práve najlepšie, keďže tým podľa ich slov utrepela nadstavba systému OxygenOS.

