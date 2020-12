OnePlus oslavuje siedme výročie

OnePlus ponúka rôzne akcie, zľavy, kupóny a mnoho ďalšieho.

Od stredy 9. decembra 2020 spoločnosť OnePlus zahájila používateľský festival na počesť svojho siedmeho výročia. Festival má bežať od 9. do 19. decembra, pričom denne bude ponúkať nové kódy, kupóny či iné cenové trháky.

Každý deň OnePlus odhalí nový kód súvisiaci s potravinami. Prvý deň poskytol festival kód BACONEU a pri jeho použití získate zľavu 17%. Nuž, nie je isté ako slanina súvisí s technológiami, ale úspory sú úspory!

Ďalšou ponukou je žrebovanie. Odteraz až do 18. decembra môžete na registráciu do festivalového žrebovania použiť body za odporúčanie, čím získate lístky do žrebovania. Zdieľaním stránky Festivalu OnePlus na Facebooku alebo Twitteri, môžete taktiež získať jeden žreb. Jeden je koniec koncov lepší ako žiadny!

Nakoniec, počas festivalu sa konajú aj ďalšie predaje s akciami, ktoré nie sú iba jednodňové. Napríklad, ak si kúpite OnePlus 8T alebo OnePlus Buds Z , môžete získať druhý s 50% zľavou! Ideálne na nákupy na Vianoce. Nepotrebujete ani špeciálny kód kupónu , jednoducho len vložíte oba telefóny do košíka a získate zľavu.

Neváhajte a užite si používateľský festival OnePlus naplno!

https://www.xda-developers.com/oneplus-user-festival/