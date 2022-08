OnePlus a OPPO v Nemecku nekúpite

Dôvodom je prehratý súd pre porušenie patentových práv.

Čínska spoločnosť BBK Electronics prehrala súdne konanie vo veci porušenia patentov s firmou Nokia. Vďaka tomu sú nútené dcérske firmy - OnePlus a OPPO zastaviť predaj smartfónov na území Nemecka. Samotný súd prebiehal pre porušenie patentov týkajúcich sa technológie 5G. Vďaka tomu súd rozhodol v prospech spoločnosti Nokia. Na to sa rozhodli značky OPPO a OnePlus odvolať, lenže ako sa zdá, neuspeli a musia prestať predávať svoje zariadenia na území Nemecka. V súčasnopsti nemecké mutácie oboch značiek, či presnejšie eshopy "zívajú" prázdnotou.

Majitelia smartfónov oboch značiek sa ale nemusia ničoho báť a môžu svoje zariadenia používať bez problémov. Zákaz sa týka len predaja nových smartfónov. Lenže vynára sa tu otázka, či sa spoločnosť Nokia rozhodne zakročiť proti firmám OPPO a OnePlus aj v iných európskych krajinách. To by mohlo pre oboch výrobcov spôsobiť problém, keďže by hrozil zákaz predaja smartfónov aj v ďalších štátoch európskej únie. Taktiež sa vynára otázka, ako budú spoločnosti postupovať, aby sa vyhli zákazu predaja v ďalších krajinách a obnovili predaj v Nemecku.

Zdroj: Neowin,