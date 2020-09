OnePlus Nord sa resetuje do továrenských nastavení

Novinka od OnePlus má prvé problémy.

Čínsky výrobca "zabijakov vlajkových lodí" má poslednú dobu problémy so svojimi modelmi (napríklad OnePlus 8 sa trápi s problémovými displejmi, tým že zelenajú). Tento krát ide o problém so "samo-resetovaním sa" a ako sa ukázalo na fóre spoločnosti OnePlus, nie je to prípad len jedného kusu a tento problém trápi viacero užívateľov, kde väčšina z nich hlási závadu.

Čo je príčinou problému, zatiaľ nie je jasné, ale prejavuje sa prehrievaním a následným resetovaním sa do továrenských nastavení. Ďalšou zaujímavosťou je, že to podľa informácií od užívateľov nespôsobuje konkrétna verzia firmwéru, ale závada sa prejavuje globálne. Majiteľom smartfónov OnePlus Nord doposiaľ ostáva len robiť zálohy a čakať na opravu, pri ktorej treba dúfať, že nie je spôsobená hardvérom, ale softvérom.

Zdroj: AndroidAuthority, AndroidPolice, CleanPNG