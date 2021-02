OnePlus Nord N1 5G bude nástupcom Nord N10 5G

Značka OnePlus uviedla za posledný rok veľa noviniek, aj tie v strednej triede, ktoré sú cenovo dostupnejšie a sú na trhu pod označením OnePlus Nord.

OnePlus Nord vrátili do segmentu nižšej strednej triedy, navyše sa stretol s veľkým úspechom, čo inšpirovalo spoločnosť, aby predstavila neskôr ďalšie modely (OnePlus Nord N10 a N100), ktoré sa však s podobným úspechom nestretli. Väčšina ich považuje za predražené nezaujímavé modely, ktorým sa väčšina fanúšikov vyhla. Séria Nord ale bude v roku 2021 rozhodne pokračovať a ako o prvom modeli sa hovorí o Nord N1 5G. Podľa leakera Maxa Jambora má dokonca spoločnosť na rok 2021 so sériou Nord veľké plány. Spomínaný Nord N1 by mal nadväzovať na N10, takže pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou opäť o nižšiu strednú triedu.

Podľa všetkého by mal tento smartfón určite prísť do Európy, pretože zatiaľ sme na našom kontinente asi najlepšie zásobení všetkými modelmi značky. Hoci si na definitívne predstavenie ešte niekoľko mesiacov počkáme, pretože N10 5G debutoval len pred zhruba tromi mesiacmi. Pozitívnou správou je aj fakt, že sa údajne plánuje aj priamy nástupca klasického modelu Nord, čo znie oveľa zaujímavejšie. Aby sa ale všetko ešte viac zamotalo a používatelia stratili prehľad, tak do strednej triedy zamieri aj OnePlus 9 Lite a to pravdepodobne už v marci, avšak tu sa špekuluje, že možno bude dostupný len pre niektoré trhy.

