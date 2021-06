OnePlus a MediaTek? Je to pravdepodobné

OnePlus má pracovať na smartfóne s procesorom Dimensity 1200.

Od svojho začiatku, výrobca smartfónov OnePlus používal vo svojich zariadeniach procesory od spoločnosti Qualcomm, pričom vždy išlo o tie najlepšie a najvýkonnejšie čípsety. Túto tradíciu už porušilo vydanie smartfónov rady Nord, od ktorej sa očakávalo nadviazanie na kedysi populárny a kompaktný smartfón OnePlus X, ktorý tiež používal najvýkonnejší čipset svojej doby. Zároveň smartfón bol cenovo dostupný, no rada Nord sa vydala iným smerom. OnePlus v tomto prípade siahla po menej výkonných čipsetoch, ale stále boli od výrobcu Qualcomm.

Tentokrát unikli informácie o pripravovanom smartfóne OnePlus, ktorý ale nebude používať procesor od Qualcommu, ale namiesto toho výrobca siahne po konkurentovi, a to spoločnosti MediaTek. Výrobca smartfónov by mal osadiť do pripravovaného zariadenia najvýkonnejší čipset od MediaTeku - Dimensity 1200. Podľa leakera by mal byť nový smartfón osadený 50 Mpix fotoaparátom Sony IMX766, ktorému by mali sekundovať ďalšie dva fotoaparáty neznámej konfigurácie, samozrejme aj s prisvetlovacím LED bleskom. Vzhľadovo by sa malo zariadenie podobať na aktuálny smartfón OnePlus 9. Nadstavba, ktorá má byť použitá nad operačným systémom Android, by mala byť OxygenOS, takže môžeme očakávať globálny predaj smartfónu, pričom cena by mala byť na úrovni 256 euro.

