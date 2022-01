OnePlus má patent na rotujúci fotoaparát

Namiesto otáčania smartfónu sa bude otáčať fotoaparát.

Pri fotení musíte otáčať vašim smartfónom (horizotálne alebo vertikálne), aby ste zachytili vami žiadaný záber. Lenže čínsky výrobca smartfónov prišiel so zaujímavým riešením, ktoré si dal aj patentovať. Patent bol podaný už v roku 2020, ktorý sa podaril objaviť známemu leakerovi LetsGoDigital. Toto technologické riešenie nazvala spoločnosť OnePlus - Kamerový modul a elektronické vybavenie. Na otáčanie fotoaparátu je použitý magnet, pričom pri fotení by sa mal celý mechanizmus javiť ako vylepšená stabilizácia obrazu.

Bohužiaľ, zatiaľ nie je známe, kedy sa nová technológia dostane do praxe a či vôbec, nakoľko väčšina patentov ostáva dlhú dobu len na papieri. Spoločnosť OnePlus je známa svojimi smartfónmi, ktoré boli kedysi označované ako "zabijakmi vlajkových lodí". Pomaly toto označenie stratilo význam, nakoľko výrobca viac-menej dorovnal cenový rozdiel s inými značkami. To by sa ale malo zmeniť a výrobca smartfónov, by mal pracovať na novej modelovej rade, ktorej cena by sa mala pohybovať od 277 eur do 418 eur. Táto modelová rada by mala zaujať vysokým výkonom a orientáciou na hry.

