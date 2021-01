OnePlus Band bol oficiálne predstavený

OnePlus chce konkurovať populárnym náramkom Mi Band od Xiaomi.

Čínska spoločnosť OnePlus predstavila svoj prvý športový inteligentný náramok, ktorý má byť priamou konkurenciou populárnym Mi Band-om, od spoločnosti Xiaomi. Novinka poteší 1,1 palcovým AMOLED displejom s rozlíšením 126 x 294 pixelov, ktorý je plne dotykový a teda na zariadení nenájdete žiadne tlačidlá. OnePlus Band bude mať pre vás pripravených až 37 rôznych ciferníkov. To, či bude možnosť si spraviť a nainštalovať vlastné ciferníky, zatiaľ nie je známe. Výrobca spomína, že niektoré si budete môcť upraviť, no do akej miery, nie je jasné.

Náramok je extrémne ľahký, samotné zariadenie váži 10,3 gramov a gumený remienok len 12,3 gramov, čo je dokopy len 22,6 gramu. Pre tých čo ho využijú aj na športovanie a nie len na notifikácie, je pripravených 12 športových aktivít a k tomu jeden voľný športový mód. Ten slúži pre aktivity mimo pred-inštalovaného zoznamu. Výrobca náramok certifikoval odolnosťou voči vode, teda spĺňa 5ATM a IP68. Samozrejmosťou je aj podpora technológia Bluetooth 5.0 a podpora operačného systému Android od verzie 6.0. Majitelia zariadení bežiacich na iOS si ešte počkajú, pretože výrobca na aplikácii pracuje.

Výdrž na jedno nabitie má byť až štrnásť dní, čo by bolo fajn, ak by tak vydržalo keď budete zariadenie využívať naplno so zapnutým meraním tepu, popri tom si budete sledovať saturáciu kyslíkom SpO2 a k tomu aj sledovať spánok. To ale ukážu až prvé testy, ako na tom s výdržou naozaj bude. Cena zariadenia je veľmi lákavá a to 27€ a tým priamo konkuruje Mi Band-om od Xiaomi, pričom OnePlus Band má navrch v meraní SpO2.

Zdroj: GSMArena, OnePlus,