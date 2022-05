OnePlus Ace Racing Edition - netradičný smartfón

Spoločnosť OnePlus pri tomto smartfóne prekvapila použitým displejom.

Čínska spoločnosť OnePlus len nedávno predstavila smartfón OnePlus Ace a onedlho na to, tu už máme špeciálnu edíciu s prídavkom Racing Edition. Výrobcovia smarfónov intenzívne siahajú po OLED a AMOLED displejoch, ktoré používajú vo smatfónoch. Lenže ani LCD technológia nepovedala svoje posledné slovo. Predsa len, ak je použitý kvalitný a správne skalibrovaný LCD displej, majitelia budúcej novinky by mali byť spokojní. V tomto prípade to ukážu až testy a recenzie. Displej by mal podporovať obnovovaciu frekvenciu až 120 Hz.

Dizajnom by sa mala novinka podobať na svojho drahšieho súrodenca - OnePlus 10. Výrobca by mal použiť procesor Dimensity 8100-MAX, ktorý vyrába spoločnost MediaTek. CPU má sekundovať 12 GB RAM a 256 GB vnútorné úložisko, ale to, či bude novinka podporovať aj pamäťové karty zatiaľ nie je známe. Fotovýbava má pozostávať zo 64 Mpix hlavného fotoaparátu, 8 Mpix širokoúhleho a 2 Mpix snímač pre hĺbku. Batéria by mala mať kapacitu 4 890 mAh s podporou rýchleho 65 W nabíjania. Novinka má prísť na trh s operačným systémom Android 12 s nadstavbou ColorOS 12.

Zariadenie OnePlus Ace Racing Edition bolo predstavené dnešným dňom - 17. 5. 2022.

Zdroj: XDA-Developers, GSMArena,