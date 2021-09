OnePlus 9T je zrušený

Spoločnosť OnePlus potvrdila, že model OnePlus 9T nemáme očakávať.

Čínska spoločnosť OnePlus, stojaca za rovnomennými smartfónmi s pripísaným poradovým číslom, potvrdila fámy, ktoré hovorili o tom, že nástupca zariadenia OnePlus 9 - OnePlus 9T nebude a to ani verzia Pro. Výrobca smartfónov tak ukončí dlhoročnú tradíciu, ktorá začala radou OnePlus 3T, pričom išlo o mierne vylepšené modely pôvodných modelov bez písmena T. Samozrejme, môžeme očakávať nový smartfón, ale už bez označenia spomínaným písmenom T. Nové označenie bude pravdepodobne 9RT.

Toto označenie by malo značiť aktualizáciu modelu OnePlus 9R, ktorý sa nachádza medzi modelom OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro. V podstate ide o rebranding modelu OnePlus 8T. Nový model 9RT by mal byť vydaný už budúci mesiac a úniky hovoria o dátume 15. október 2021. Čo ale zamrzí je, že tento model by mal byť dostupný len pre čínsky a indický trh. Pripravovaný smartfón by mal mať AMOLED displej s podporou 120 Hz obnovovacej frekvencie, srdcom smartfónu by mal byť Qualcomm Snapdragon 870. Nabíjanie by malo podporovať rýchle 65 W nabíjanie. Fotoaparát by mal mať rozlíšenie 50 Mpix a malo by ísť o snímač SONY IMX 766.

Zdroj: XDA-Developers,