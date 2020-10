OnePlus 9 s krycím názvom Lemonade je už vo vývoji

Spoločnosť OnePlus by si pre tento rok mohla povedať, že už má splnené všetko, čo chcú. Na svete sú ako modely radu OnePlus 8, tak aj telefón OnePlus 8T, takže fanúšikovia by mali by spokojní.

Avšak mnohí z nich už premýšľajú dopredu a pýtajú sa, čo prinesie budúci rok. Samozrejme všetci tak nejako tuší, že prvý vlajkou spoločnosti v roku 2021 bude model OnePlus 9, ale zaujíma ich aj to, či sa na ňom už pracuje. A pretože leakeri nikdy nespia, snažia sa už teraz o chystanom modeli OnePlus 9 prinášať prvé informácie. Pre nich tipy stačí nájsť tweety na Twitteri a jeden z nich, ktorý má nick Max J. zverejnil snímku bočného pohľadu na nejaký telefón a cez neho je veľkým písmom napísané Lemonade. Na prvý pohľad ide o veľmi štíhly telefón a nápis Lemonade by mal znamenať jeho kódové označenie. Leaker je ale na slovo skúpy a nepridal žiadne info, pre odhalenie toho, o aký telefón by malo ísť.

Avšak v komentároch pod tweetom sa môžeme dozvedieť predsa len niečo málo viac. Jeden z komentujúcich správne odhadol, že ide o telefón OnePlus 9, resp. o kódové označenie celej série 9. Môžeme teda očakávať, že telefóny budú vydané minimálne dva a to štandardná verzia a Pro verzia. Samozrejme je príliš predčasné špekulovať o konkrétnych parametroch, ale je pravdepodobné, že telefón alebo telefóny série OnePlus 9 budú osadené vlajkovým procesorom. To by mohlo znamenať Qualcomm Snapdragon 875, ktorý bude vlajkou budúceho roka. Ďalej by sme mohli tipnúť aj na použitie AMOLED displeja s obnovovacou frekvenciou 120 Hz a veľmi rýchle nabíjanie, ktoré by v tomto prípade mohlo mať výkon aspoň 65W. A čo sa foto výbavy týka očakáva sa, že jeden zo senzorov hlavného fotoaparátu by mohol mať rozlíšenie 64 MPx. Predpokladaný termín predstavenia série je apríl 2021.

Zdroj: GCh