OnePlus 9 Pro bude mať optiku od Hasselblad

Aj spoločnosť OnePlus pripravuje svoje vlajkové smartfóny pre tento rok, pričom majú dostať označenie OnePlus 9, resp. OnePlus 9 Pro.

Leakeri odhadujú, že ponúknu 45W bezdrôtové nabíjanie, takisto sa spomínali aj fotoaparáty vybavené optikou Leica. Tie však majú vo svojich zariadeniach Huawei smartfóny a informácia spájajúca Leicu a OnePlus boli pomerne rýchlo vyvrátené. Avšak podľa posledných reálnych fotiek, na ktorých by mal byť model OnePlus 9 Pro to vyzerá, že predsa len špičková optika pri hlavnom fotoaparáte bude. Partnerom by sa v tomto segmente mala stať spoločnosť Hasselblad, švédsky výrobca profesionálnych fotoaparátov. Firma Hasselblad má vo výrobe špičkových fotoaparátov mnohoročnú tradíciu, či už ide o fotoaparáty pre vojenské letectvo, NASA a alebo aj pre civilné použitie.

Pre OnePlus a ich fotoaparáty vlajkovej série to môže znamenať razantný posun v kvalite snímok (podobne ako kedysi pri Huawei pri spolupráci s Leica). Spoluprácu s Hasselblad potvrdili aj zástupcovia OnePlus, ktorí prezradili, že tento rok chystajú väčšie investície práve do fotovýbavy. Fanúšikovia by sa tak vraj mohli tešiť na to najlepšie v oblasti mobilných fotografií. Zo snímok hlavného fotoaparátu Pro verzie je zrejmé, že v module budú uložené štyri snímače, LED blesk a laserové zaostrovanie. Zdá sa však, že periskop senzor chýba, pretože všetky snímače sú kruhové. Nová séria by mala byť predstavená ešte v prvom štvrťroku tohto roka.

