OnePlus 9 a 9 Pro ponúkne veľkú batériu, aj nabíjačku v balení

OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro by mali byť predstavené v prvom štvrťroku tohto roka a vzhľadom k tomu, že sme v polovici kvartáli je jasné, že informácií o smartfónoch pribúdajú.

Podľa posledných informácii už vieme, že výrobca výrazne investoval do foto výbavy, na ktoré spolupracuje so švédskou firmou Hasselblad. Ďalšie informácie o modeloch OnePlus 9 a 9 Pro sa objavili na Twitteri, ktoré zdieľa leaker Max Jambor. Info sa týka kapacity batérie, ktorá má byť 4500 mAh v prípade oboch telefónov. Akumulátor bude podľa všetkého duálny. Táto informácia o kapacite batérie síce už unikla na internet pred mesiacom, ale dnes ju leaker potvrdil a rozšíril o ďalšiu správu, ktorá fanúšikov poteší. Výrobca totiž údajne nezabudne do predajného balenia pribaliť aj nabíjačku.

V prípade káblového nabíjania sa hovorí dokonca o výkone 65W. Pridané by malo byť aj rýchle bezdrôtové nabíjanie, ktoré by malo mať výkon 45W. Informácie sa majú týkať oboch modelov (OnePlus 9 a 9 Pro). Uvidíme, aká bude situácia pri reverznom nabíjaní.

Zdroj