OnePlus 7 a OnePlus 7 Pro oficiálne. Aké sú?

Spoločnosť OnePlus včera predstavila ďalšiu generáciu svojho zabijaka vlajkových lodí. Tento krát však vo dvoch verziách - OnePlus 7 a OnePlus 7 Pro. Ich spoločnými vlastnosťami sú nekompromisný výkon a hlavný 48 MP fotoaparát s veľkým 1/2" snímačom. Verzie 7 a 7 Pro sa však od seba líšia veľkosťou RAM, displejom aj fotografickou výbavou.

Spracovanie a dizajn je podľa výrobcu na špičkovej úrovni. Základom je kovový rám, na ktorý z prednej aj zadnej strany nadväzuje sklo Gorilla Glass.

Displej

Lepší displej z dvojice noviniek dostal pochopiteľne OnePlus 7 Pro. Ten bude rozhodne najväčším lákadlom, pretože výrobca sa rozhodol pre 6,67" Fluid AMOLED displej so zahnutými okrajmi bez notchu. Rozlíšenie displeja je vysokých 3120 x 1440 bodov s pomerom strán 19,5:9. Pod pojmom Fluid AMOLED sa skrýva vyššia obnovovacia frekvencia 90 Hz oproti štandardným 60 Hz prípadne ešte nižším 30 Hz. Zobrazenie pohyblivého obrazu je tak plynulejšie a prirodzenejšie. O tom, že displej OnePlus 7 Pro patrí k špičke je aj A+ hodnotenie od magazínu DisplayMate.

OnePlus 7 Pro a OnePlus 7

OnePlus 7 sa ako lacnejší z dvojice musí uspokojiť s displejom s notchom v tvare kvapky. Ten má uhlopriečku 6,41", rovnako ako predchodca OnePlus 6T, a je vyrobený technológiou AMOLED. Oba modely dostali čítačku odtlačku prsta integoravnú v displeji.

Výkon

O výkon OnePlus 7 a OnePlus 7 Pro sa stará čipsen Qualcomm Snapdragon 855 s grafickým procesorom Adreno 640. To je momentálne to naj, čo je dostupné pre smartfóny s Androidom. Pre OnePlus 7 je k dispozícii 6 GB alebo 8GB RAM v kombinácii so 128 GB alebo 256 GB úložiskom bez možnosti rozšírenia pamäťovou kartou. OnePlus 7 Pro bude dostupný s 6 GB, 8 GB alebo 12 GB RAM a 128 GB alebo 256 GB úložiskom, tiež bez možnosti rozšírenia pamäťovou kartou.

Vnútorná pamäť je typu UFS 3.0, ktorá dosahuje oproti UFS 2.1 až dvojnásobnú rýchlosť sekvenčného čítania a zápisu. V praxi by sa to malo prejaviť rýchlym a plynulým multitaskingom.

Hlavný fotoaparát

Obe verzie OnePlus 7 aj OnePlus 7 Pro disponujú 48 MP hlavným fotoaparátom s objektívom so svetelnosťou f/1,7. Snímač je z dielne Sony, konkrétne sa jedná o čip IMX586 s veľkosťou 1/2" a veľkosťou pixelov 0,8 µm v 48 MP režime a 1,6 µm v 12 MP režime. Stabilizovaný je opticky aj elektronicky. Záznam videa zvládajú obe novinky v 4K a Full HD v 30 a 60 fps, taktiež disponujú super slow-motion režimom 240 fps vo Full HD a 480 fps v rozlíšení 720p.

V ďalších parametroch sa však novinky líšia. Lacnejší OnePlus 7 sa musí uspokojiť iba s fazovým ostrením (PDAF), zatiaľ čo lepšie vybavený OnePlus 7 Pro dostal do výbavy laserový, kontrastný aj fázový autofocus. Sekundárna kamera v OnePlus 7 dosahuje rozlíšenie 5 MP a slúži na snímanie hĺbky scény a fotografické efekty.

OnePlus 7 Pro dostal k hlavnému fotoaparátu a širokouhlý 16 MP fotoaparát so 117° šírkou záberu a stabilizovaný 8 MP telefoto s 3x optickým priblížením. Fotografická výbava OnePlus 7 Pro je rozhodne zaujímavá. Otázne je, ako sa výrobca popasoval s postprocessingom, čo sa pri predošlých modeloch ukázalo ako slabšia stránka.

Predný fotoaparát

S absenciou notchu pri OnePlus 7 Pro prišla logicky otázka, kam výrobca schoval prednú kameru. Tá dostala výsuvný mechanizmus, ktorý zvládne aspoň 300.000 vysunutí a zasunutí, odolnosťou voči vniknutiu prachu a automatickou detekciou pádu. Vysokú mechanickú odolnosť OnePlus demonštroval na videu, kde vysúvací mechanizmus bez ujmy prežil záťaž 22,3 kg cementovým kvádrom. Predná kamera má rozlíšenie 16 MP a používa čip Sony IMX471 s veľkosťou 1/3". Záznam videa zvláda vo Full HD rozlíšení a 30 fps.

OnePlus 7 dostal rovnaký predný fotoaparát, avšak umiestnený v notchi.

Výdrž a nabíjanie

OnePlus 7 Pro dostal 4000 mAh nevyberateľnú batériu a super rýchle nabíjanie Warp Charge 30. To by sa malo postarať o nabitie batérie na hodnotu 50% iba za 20 minút, pričom nedochádza k prehrievaniu batérie. Batéria v OnePlus 7 je o čosi menšia, dosahuje kapacitu 3700 mAh. Slabšie vybavený model prišiel aj o funkciu Warp Charge a musí sa uspokojiť s o niečo pomalším, avšak stále rýchlym nabíjaním, fast charge s prúdom 4A pri napätí 5V.

OnePlus opäť vynechal možnosť bezdrôtového nabíjania, čo už vopred avizoval riaditeľ spoločnosti, Pete Lau. Podľa jeho vyjadrení prináša bezdrôtové nabíjanie množstvo kompromisov v podobe väčšej hrúbky zariadenia, pomalšieho nabíjania a zahrievania.

Cena a dostupnosť

Cena OnePlus 7 Pro začína na hodnote 649 €, zatiaľ čo OnePlus 7 je o stovku lacnejší a vyjde 549 €. OnePlus tak bude musieť súperiť s tvrdou konkurenciou v podobe Xiaomi Mi 9, ale aj mnohými čínskymi konkurentami. Či dokáže obhájiť vyššiu cenovku a ako obstojí voči konkurencii, sa dozvieme v najbližších mesiacoch.

Predaj OnePlus 7 Pro v 6GB a 8 GB verzii sa spustí už 15. mája o 11:00 cez oficiálne stránky výrobcu. Dátum spustenia predaja ostatných verzií je zatiaľ neznámy.

Ceny jednotlivých verzií si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.

Verzia RAM Úložisko Cena OnePlus 7 Mirror Gray 6 GB 128 GB 549 € OnePlus 7 Mirror Gray 8 GB 256 GB 599 € OnePlus 7 Pro Mirror Gray 6 GB 128 GB 699 € OnePlus 7 Pro Mirror Gray 8 GB 256 GB 749 € OnePlus 7 Pro Nebula Blue 8 GB 256 GB 749 € OnePlus 7 Pro Almond 8 GB 256 GB 749 € OnePlus 7 Pro Nebula Blue 12 GB 256 GB 819 €

Zdroj: OnePlus