OnePlus 10 Ultra bude pravdepodobne meškať

OnePlus si dáva na čas s predstavením svojich noviniek na tento rok.

Čínsky výrobca smartfónov OnePlus, si tento rok dáva na čas s predstavením tohtoročných modelov. Približne v tomto čase prebiehalo odhaľovanie noviniek na aktuálny rok. Tento rok by mali byť smartfóny OnePlus 10 a OnePlus 10 R a Pro predstavené až v marci, pričom vylepšené modely, bývali predstavované v druhej polovici roka. Lenže výrobca nakoniec zrušil modelovú sériu T, čo sa odzrkadlilo v tom, že nebola predstavená modelová rada OnePlus 9T, no namiesto toho by sme mali uvidieť novú radu s prídavkom Pro.

Podľa leakera - Yogesha Brara, by už malo prebiehať interné testovanie modelu OnePlus 10 Ultra, ktorý by mal používať čip MariSilicon X NPU. Za vývojom tohto čipu stojí spoločnosť OPPO, pričom ide o takzvanú jednotku neurónového spracovania informácií. Použitie toho čipu v novinke je podmienené aj zlúčením vývojových tímov oboch spoločností, čo znamená aj zdieľanie technológií. Okrem tohto čipu by mal byť pripravovaný smartfón vybavený procesorom Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 Plus, ale aj podporou až 80 W rýchleho nabíjania. Tento čipset by mal použiť aj výrobca smartfónov Motorola vo svojom chystanom zariadení Frontier.

Zdroj: Gizchina,