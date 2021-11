OneDrive stratí podporu na niektorých Windows systémoch

Microsoft to s ukončením podpory pre niektoré Windows systémy myslí vážne.

Americký technologický gigant Microsoft, to s ukončením podpory pre staršie verzie operačného systému Windows myslí vážne. Tentokrát sa to týka aplikácie OneDrive, ktorá už nebude schopná synchronizácie s cloudovým úložiskom. Tento problém sa týka verzií Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1, pričom od 1. januára 2022 nebudú poskytované aktualizácie pre aplikáciu. Definitívny koniec synchronizácie má nastať 1. marca 2022. Ak by ste chceli naďalej používať synchronizáciu, ostáva vám len manuálne nahrávanie súborov cez webové rozhranie služby.

Spoločnosť Microsoft odporúča používateľom služby, aby prešli na novšie verzie operačného systému Windows (verzie 10 a 11), ak chcú naďalej využívať synchronizáciu pomocou aplikácie OneDrive. Tento krok softvérového giganta nie je ničím prekvapivým. Zároveň treba poznamenať, že Microsoft ukončil podporu pre Windows 7 už 14. januára 2020 a v prípade Windows 8 bol koniec podpory v roku 2016. Systému Windows 8.1 vypršala podpora 9. januára 2018. Systémy Windows 7 a Windows 8.1 majú ešte šancu využiť možnosť rozšírenej podpory do 10. januára 2023.

Zdroj: Neowin, PngAll,