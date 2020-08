Ohybný Huawei Mate X2 sa bude zatvárať „dovnútra“

Napriek pretrvávajúcim problémom skoro na všetkých frontoch sa čínskemu Huawei darí veľmi dobre a ich chystané špičkové modely by sa nemali oneskoriť.

Očakávame, že séria Mate 40 bude predstavená na jeseň tak, ako je to u výrobcu zvykom a prinesie výkonné procesory Kirin, o ktorých sme už informovali. Okrem toho by mal výrobca pracovať aj na novom skladacom (ohybnom) smartfóne, ktorý sa má podľa informácií podstatnej zmeny – ohybný displej by sa mal zatvárať do vnútra podobne ako pri Samsung Galaxy Fold 2. To je pritom zmena oproti prvej generácii. Uniknuté informácie sú od leakerov Evana Blass a Rossa Younga. Keďže v minulosti sa používatelia v mnohom zhodovali s realitou pri predstavení, je veľmi pravdepodobné, že odhalené informácie sa potvrdia.

Pripomeňme, že displeje budú od BOE a Samsungu. Viac detailov (napríklad o výbave hardvéru) zatiaľ známe nie sú, čo je aj vzhľadom k nejasnému dátumu predstavenia zrejmé. Zatiaľ nie je ani potvrdené, či toto zariadenie bude predstavené na jeseň/zimu tento rok, alebo až na budúci rok 2021.Evan Blass zverejnil plánované kódové meno – Teton. Uvidíme, aká bude aj celková cena a dostupnosť, či sa zníži a viac sa priblíži bežným spotrebiteľom, nakoľko zatiaľ ohybné smartfóny neboli verejnosti cenovo dostupné (a boli extrémne drahé).

Zdroj: GCh