Ohlásenie štvrtého filmu Star Trek prekvapilo aj samotných hercov

Nedávne ohlásenie nového filmu z prostredia univerza Star Trek prekvapilo aj hercov.

Známy filmový režisér J. J. Abrams len nedávno oznámil predstavenstvu spoločnosti Paramount, začatie príprav na štvrtom filme z prostredia Star Trek. To je samo o sebe výbornou správou pre fanúšikov tejto sci-fi série, lenže minimálne v miernom šoku ostali herci, ktorí by sa mali objaviť vo filme. Presnejšie ide o hercov - John Cho (Cowboy Bepop), Karl Urban (Pán Prsteňov), Simon Pegg (Mission Impossible: Fallout), Zoe Saldana (Avengers: Endgame) a Zachary Quinto (American Horror Story). Predmetní účinkujúci sa dozvedeli o pripravovanom filme len z médií. Jedinou výnimkou má byť Chris Pine (Wonder Woman: 1984), ktorý už mal začať skoré rokovania so spoločnosťou.

Ohlásenie štvrtého pokračovania novodobej filmovej série Star Trek, je určite príjemným prekvapením, nakoľko pokračovanie žiadalo veľa fanúšikov. Cesta k nemu nebola a asi ani nebude veľmi jednoduchá, lebo ako prvý odmietol spoluprácu Chris Hemsworth, ktorý mal hrať Kirkovho otca. Na novom filme mal spolupracovať aj tvorca seriálu Legion - Noah Hawley, zároveň sa jednu dobu hovorilo o tom, že scenár by mal napísať Quentin Tarantino, ktorý by mal prípadne zrežírovať aj prvý "erkový" Star Trek film. Pritom aj o tomto filme je už dlhú dobu ticho. Zatiaľ ostáva len čakať a veriť, že nech už ktokoľvek napíše scenár a zrežíruje film, bude úspešný.

Zdroj: Gizmodo,