Oficiálna argentínska doména spoločnosti Google bola zakúpená len za 2.40€

Čo by sa stalo, keby zrazu najväčší a najpoužívanejší vyhľadávač Google zmizol? V Argentíne sa to na chvíľu stalo. Po jej obnovení sa však ukázalo, že Google už doménu nevlastní. Minulý týždeň počas dvoch hodín, kedy bol tento web mimo prevádzky, ju totiž kúpil argentínsky webový dizajnér.

Kúpu uskutočnil 30-ročný webový dizajnér Nicolas Kurona. Ten zdieľal na Twitteri snímku obrazovky s doménou, ktorou vysvetlil a zároveň dokázal, že si ju kúpil prostredníctvom bežného legálneho procesu. „Nikdy som si nemyslel, že mi to dovolí kúpiť si ju,“ povedal Kurona pre portál BBC a vysvetlil, ako sa to celé stalo. Podľa jeho vyjadrenia pracoval pri stole a navrhoval webovú stránku pre klienta, keď dostal na WhatsApp správy, že Google nefunguje. „Zadal som do svojho prehliadača www.google.com.ar a nefungovalo to. Myslel som si, že sa deje niečo zvláštne.“ Rozhodol sa ísť na web organizácie zodpovednej za prevádzku argentínskych domén Network Information Center Argentina (NIC), kde vyhľadal doménu spoločnosti Google a zistil, že je možné ju zakúpiť. Napriek tomu, že si myslel, že to nebude fungovať, vykonal potrebné kroky pre objednávku a následne dostal e-mail s faktúrou. Túto doménu kúpil len za 270 argentínskych pesov (2.40€).

Následne zadal webovú adresu tejto domény a našiel na nej svoje osobné informácie. Keď zistil, že sa mu to naozaj podarilo, zdieľal svoju skúsenosť na Twitteri. Spoločnosť Google Argentína pre portál BBC uviedla, že „na krátku dobu doménu získal niekto iný“. Dodala, že veľmi rýchlo získala späť kontrolu nad doménou a ubezpečila, že platnosť ich licencie pre doménu nevypršala a je platná až do júla tohto roku. Nie je teda známe, prečo bola doména uvoľnená na predaj.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

Kurona tiež potvrdil, že doménu mu organizácia NIC v krátkom čase odobrala, no jeho 270 pesov mu ani organizácia NIC, ani spoločnosť Google, nevrátila.

