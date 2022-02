Odtajnený dokument NSA odhaľuje teórie o kontaktovaní sa s mimozemšťanmi

Nedávno odtajnený dokument Národnej bezpečnostnej agentúry odhaľuje rôzne teórie o možnom kontaktovaní sa s mimozemšťanmi.

"Vesmír, posledná hranica..." - týmito slovami sa začína seriál Star Trek: The Next Generations. V tomto prípade hľadala ľudská rasa nové formy života. Lenže čo ak nás budú mimozemské rasy kontaktovať prvé? Touto myšlienkou sa zaoberala americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA), ktorá nedávno odtajnila dokument zaoberajúci sa témou: Čo ak nás budú kontaktovať mimozemšťania? Nakoľko pre vyspelé mimozemské kultúry, môže byť návšteva iných svetov taká jednoduchá, ako keď napríklad idete lietadlom na dovolenku do Egypta.

Odtajnený dokument odhaľuje, akými možnými spôsobmi sa nás môžu mimozemské rasy snažiť skontaktovať. Nakoľko s našim rastúcim technologickým pokrokom, sa neustále zvyšuje šanca objaviť vyspelú civilizáciu, ktorá sa možno už dlhú dobu snaží o kontakt. Samozrejme bolo by pochabé si myslieť, že len s nami. Predsa len galaxia v ktorej žijeme, má mať len podľa hrubých odhadov cez 100 miliárd hviezd, pričom planét môže byť až niekoľko násobne viac. Takže šanca, že sme sami, je veľmi, veľmi malá.

Ako sa teda môžu mimozemské formy života snažiť o prvý kontakt? Napríklad opakujúcimi sa laserovými impulzmi, prípadne zoradením hviezd do určitých štruktúr (napríklad rôzne geometrické vzory, ktoré signalizujú, že toto príroda nevytvorila). Prípadne by možno stačilo len obyčajné rádio, presnejšie rádiový signál, ktorý je síce pomalý, ale za to spoľahlivý aj veľmi veľké vzdialenosti.

