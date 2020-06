Odomykanie a štartovanie auta pomocou iPhonu je revolučné - vieme prečo!

Digitálny kľúč iPhone pre otváranie áut je ďaleko pred všetkými súčasnými technológiami na otváranie dverí vo vozidlách a teraz si povieme prečo.

Možno ste zachytili, že opäť spolu s BMW konečne predstavili toľko očakávanú funkciu na otváranie auta pomocou telefónu. Funkcia bude dostupná už od iOS 13.6 a iPhone Xr, XS a XS Max. V prípade hodiniek sú podporované len posledné Apple Watch Series 5. Medzi prvé vozy, ktoré funkcie dostanú sú BMW triedy 5 2020, neskôr aj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X6, X7, X5M, X6M, a Z4. Mobil bude fungovať veľmi podobne ako bezkľúčové štartovanie. Staršie modely bude zrejme nutné odomknúť pomocou Apple Wallet a virtuálnej karty ale novšie zariadenia s novým U1 čipom budú fungovať aj vo vrecku.

Čím je novinka revolučná?

Apple už prezentoval, že kľúče bude možné posielať, napríklad kontaktom cez iMessage. To znamená do budúcna nielen možnosť zdieľať vozy ale zároveň budete môcť nastavovať práva. Napríklad nastavíte deťom len nástupom do auta avšak bez možnosti štartovania. Digitálny kľúč však myslel ešte ďalej. Budete môcť nastaviť maximálny výkon vozu, maximálnu hlasitosť, trakčná kontrola ďalšie inteligentné funkcie vozu. Všetko bude záležať od výrobcu, ktoré funkcie povolí. Predstavte si tak, že požičiate svojho 300-koňového tátoša svojmu 18-ročnému synovi a obmedzíte mu rýchlosť na 140km/h a výkon na 90kW. Digitálne kľúče bude možné zdieľať až medzi 5 osôb.

Zdroj: Apple