Oclean X Pro – oplatí sa smart elektrická zubná kefka?

V dnešnej dobe je proste in ak je niečo smart, ak vám dokáže produkt povedať kúsok viac ako len zobraziť základné údaje. Smart gadged by vás mal informovať o vašich návykoch, sledovať viacero údajov na základe ktorých viete svoje návyky následne zmeniť.

Také smart hodinky to majú pomerne jednoduché – sledovanie tepu, spánku, upozornenie na nečinnosť...

Čo však taká zubná kefka, ktorej primárna úloha je čistenie zubov? Popravde takýto produkt by som ani nerecenzoval, je to kúsok mimo našej oblasti, avšak zaujímal som sa o smart aspekt kefky.



Oclean patrí k výrobcom, ktorý sa práve toto snažia pokryť svojím produktom resp. aplikáciou, ktorá sleduje niektoré údaje o čistení zubov. Doteraz som používal sonické kefky od Philips Sonicare a bol som spokojný ale Oclean X Pro v akciovej cene 59 eur stál za vyskúšanie.

To, čo vyzdvihnem na začiatku je, že prekvapivo kefka Oclean X Pro čistí zuby lepšie ako Philips Sonicare, za oveľa vyššiu sumu...Nehovoriac o viacerých módoch čistenia zubov a rôznom tlaku, ktorý kefka dokáže vyprodukovať. Takže tuto palec hore pre Oclean.



A teraz smart aplikácia Oclean...



Cez aplikáciu si viete meniť napríklad plán čistenia zubov (to ide aj cez menu kefky avšak nie až tak pohodlne), či si pozrieť report z čistenia zubov. Na výber tu máte 12 rôznych módov čistenia od štandardného čistenia, cez bielenie až po čistenie rovnátok. Vytvoriť si viete tak isto aj svoj vlastný plán, či na základe zopár bodov (akú máte farbu zubov, či ste fajčiar, pijete víno, kávu, čaj...) nechať si odporučiť, ktorý mód je pre vás najlepší. Pri každom móde sa mení spôsob vibrácií motora, tlak a dĺžka čistenia.

Čo sa týka „zberu“ dát, viete si odsledovať dĺžku čistenia, dostatočný čas čistenia zubov, výslednú čistotu, pokrytie a intenzitu čistenia. Celkovo pomerne dobré dáta, ktoré by vás mali usmerniť resp. zlepšiť čistenie zubov...To by však aplikácia musela fungovať na 100%, čo vo veľa prípadoch bohužiaľ nefunguje. Niekedy keď som si zuby umýval cez 3 minúty a dával som si pozor aby som prešiel každý sektor a vyvíjal dostatočný tlak - v reporte som následne našiel dáta ako 0 sekúnd pre dostatočný čas čistenia, slabé výsledné čistenie, či nulový vyvinutý tlak na zuby. Inokedy pri rýchlom 1 minútovom čistený, kedy som zuby doslova len prebehol je v reporte všetko presne naopak.

Po dlhodobom používaní som nakoniec dáta aj prestal sledovať, bavilo ma to asi prvý mesiac...



Ak mám teda v skratke zhodnotiť zubné smart kefky Oclean tak by som to zhrnul asi nasledovne:

To, čo kefky majú primárne robiť a to čistiť zuby, robia excelentne dobre pri svojej cene – lepšie ako oveľa drahšia konkurencia . Smart časť trochu zaostáva a nie vždy dostanete v reporte správne hodnoty. Otázne je, nakoľko resp. ako dlho vás bude baviť sledovať si tieto dáta. Môj osobný odhad je, že nie príliš dlho.

Našťastie si Oclean nepýta prémiovú cenu za kefky len za to, že je smart. Práve naopak, je to skôr len doplnok ku kefke...

Takže ak hľadáte zubnú kefku, ktorá primárne dobre čistí zuby Oclean môžem odporučiť. Nečakajte však príliš veľké zázraky od aplikácie a dát, ktoré vám poskytne.

Ak by vás zaujala tubná kefka Oclean navšívte stránky výrobcu, ktorý má často lepšie zľavy ako obchody na Slovensku. Potenciálnym problémom môže byť platba cla - aj keď moja kúpa prebehla bez nutnosti riešiť colnicu.